В России ушла в отставку судья, которая приняла иск против Путина

Судья арбитражного суда Саратовской области РФ Татьяна Лескина, которая в начале апреля приняла иск с требованием отрешить от власти президента России Владимира Путина, отправлена в отставку, говорится на сайте Квалификационной коллегии судей Саратовской области, пишет ZN.UA.

Решение принято на основании письменного заявления Лескиной с просьбой о прекращении ее полномочий. В связи с чем судья подала в отставку, не сообщается.

Ранее арбитражный суд Саратовской области России прекратил производство по иску жителя Балаково Николая Суворова об отрешении от должности президента РФ Владимира Путина.

Житель Балаково Саратовской области Николай Суворов обратился в областной арбитражный суд с требованием отрешить от должности Путина "как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание российского народа, за разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей".