Суд в России отказался рассматривать отрешение Путина от должности президента
Арбитражный суд Саратовский области прекратил производство по иску жителя города Балаково, который требовал отстранить Владимира Путина от должности президента России.
Как передает Русская служба Би-Би-Си, данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, говорится в определении.
О том, что соответствующее заявление принято к производству саратовским арбитражем, стало известно 7 апреля.
Житель города Балаково Николай Суворов требовал отрешить Путина от должности как "врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание Российского народа".
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Предварительное судебное заседание по этому вопросу было назначено на 28 апреля, однако уже вечером 7 апреля было опубликовано определение судьи Татьяны Лескиной, в котором указывается на неподсудность президента России арбитражному суду.
"В силу статьи 91 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью, что означает невозможность привлечения Президента Российской Федерации к любой установленной федеральным законодательством ответственности, в том числе уголовной", -указывается в документе.
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Ранее УНИАН сообщал, что Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению заявления россиянина Николая Суворова, требующего отрешения президента РФ Владимира Путина от занимаемой должности «как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание народа.