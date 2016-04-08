Суд в России отказался рассматривать отрешение Путина от должности президента

Как передает Русская служба Би-Би-Си, данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, говорится в определении.

О том, что соответствующее заявление принято к производству саратовским арбитражем, стало известно 7 апреля.

Житель города Балаково Николай Суворов требовал отрешить Путина от должности как "врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание Российского народа".

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Предварительное судебное заседание по этому вопросу было назначено на 28 апреля, однако уже вечером 7 апреля было опубликовано определение судьи Татьяны Лескиной, в котором указывается на неподсудность президента России арбитражному суду.

"В силу статьи 91 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью, что означает невозможность привлечения Президента Российской Федерации к любой установленной федеральным законодательством ответственности, в том числе уголовной", -указывается в документе.

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Ранее УНИАН сообщал, что Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению заявления россиянина Николая Суворова, требующего отрешения президента РФ Владимира Путина от занимаемой должности «как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание народа.