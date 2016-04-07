Суд в РФ рассмотрит вопрос об отрешении Путина от должности "как врага народа"

Как передает корреспондент УНИАН, на сайте суда опубликовано соответствующее Определение о принятии заявления, подготовке к предварительному судебному заседанию и о назначении предварительного судебного заседания, подготовленного судьей Татьяной Лескиной, сообщает местное издание «Свободные новости».

«Определением суда от 14 марта 2016 года заявление Суворова Николая Федоровича, г. Балаково, Саратовская область было оставлено без движения. В настоящее время устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126, 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», – говорится в документе.

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Отмечается, что заявитель должен явиться в суд и отправить на предварительное заседание, которое назначено на 28 апреля, своего представителя. В документе указывается, что заинтересованное лицо, то есть президент России Владимир Путин, должен «в обязательном порядке направить в суд и лицу, участвующему в деле, отзыв на заявление». Причем отзыв заинтересованное лицо или его представитель должны предоставить в суд не позднее, чем 25 апреля.

Суд должен известить Суворова и Путина о дате предварительного заседания по делу.

Отметим, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала расследование о деятельности ряда компаний, учредителем или бенефициаром которых является близкий друг президента России музыкант Сергей Ролдугин. Используя утечку данных из панамской юридической фирмы-регистратора Mossack Fonseca, журналисты выяснили, что он владел активами стоимостью в миллиарды долларов, которые вели дела с крупными российскими бизнесменами, в том числе с Аркадием Ротенбергом.

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На прошлой неделе также было опубликовано расследование Reuters, которое связывает бизнес-партнера Ротенберга санкт-петербургского бизнесмена Григория Баевского со сделками по недвижимости для Екатерины Тихоновой, которую считают младшей дочерью президента Путина, двух родственниц бывшего депутата Госдумы Алины Кабаевой - ее сестры Лейсан Кабаевой и бабушки Анны Зацепелиной, а также девушки, которая позировала для календаря ко дню рождения российского президента, Алисы Харчевой.