Оккупант-Путин пожаловался на "имперские амбиции" и "диктат" США в отношении России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Кремля сообщил в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

В частности, отвечая на вопрос, кто хуже для России - претенденты на пост президента США Хилари Клинтон или Дональд Трамп, Путин сказал, что «нужно искать тех, кто лучше».

Читайте такжеПутин: Информация о "панамских офшорах" достоверна, но за ней "торчат уши" США

«У нас были в истории наших двусторонних отношений моменты, когда мы очень тесно вместе взаимодействовали и добивались очень хороших результатов на национальном или международном уровне. И сегодня есть примеры подобного сотрудничества: это касается и вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, борьбы с терроризмом, решения иранской ядерной проблемы, ликвидации химического оружия в Сирии. Есть и другие примеры положительного взаимодействия», - отметил российский президент.

«Наши партнеры, дело даже не в конкретных людях, если они будут исходить из ложной посылки своей исключительности, то это будет означать, что они будут претендовать всегда на особое положение, особые права. Это гносеологическая ошибка. Нужно посмотреть в корень проблемы и действовать не с позиции силы и диктата, не с позиции имперских амбиций, а действовать уважительно со всеми своими партнерами. И конечно, с Россией. Без этого невозможно выстроить современные, демократические, международные отношения», - добавил Путин.