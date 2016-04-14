Путин собирается отдохнуть в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

«Пока я об этом не думал, но обязательно в Крым приеду, может быть, на несколько дней, в том числе и для отдыха. Спасибо за приглашение», - сказал Путин.

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Говоря о строительстве моста через Керченский пролив, он заявил, что «обычно на такого рода объекты много желающих».

«Здесь мы, честно скажу, с трудом нашли компанию, которая согласилась реализовывать проект, - сказал Путин. По его словам, это произошло «в силу ограниченности в финансах, и в силу других ограничений, которые могут быть возложены на исполнителя этих работ».

«Но все-таки компания есть, она работает и работает успешно, - заявил Путин. - Прошла соответствующие процедуры отбора. Несколько месяцев спорили по стоимости, все-таки наши соответствующие службы правительства даже немножко снизили цену конечную».

Также он сообщил, что в Крым сегодня должна быть включена третья цепь энергомоста 200 МВт, а в течение 2-3 недель, максимум, будет запущена четвертая цепь, и тогда будет 800 МВт. «Это полностью закроет тот объем, который Крым получал со стороны Украины», - сказал Путин.