ООН начала слушания для избрания нового генсекретаря

Слушания впервые дают возможность представителям Генассамблеи и Совета безопасности ООН задать вопрос кандидатам, сообщает радио "Свобода".

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Первым из восьми кандидатов, который выступил на слушаниях, стал министр иностранных дел Черногории Игорь Луксич. После него выступали генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш.

По традиции, генеральным секретарем ООН поочередно становятся представители различных регионов, и Азия, Африка, Латинская Америка и Европа уже занимали эту должность.

Страны Восточной Европы, в частности Россия, заявляют, что их представители никогда не были на посту генсекретаря и теперь их очередь.

Четыре женщины и четверо мужчин соревнуются за самую высокую должность в ООН, в том числе шесть из Восточной Европы. Среди кандидатов – бывший министр иностранных дел Македонии Срджан Керим, бывший министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич, бывший президент Словении Данило Тюрк и бывший министр иностранных дел Молдовы Наталья Герман.