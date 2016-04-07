В ООН на следующей неделе начнут рассмотрение кандидатур на должность генсека - посол

20:17, 07 апреля 2016
Мир
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Представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сообщает, что Генеральная ассамблея ООН на следующей неделе начнет рассмотрение кандидатур на должность генсекретаря.

REUTERS

Об этом Ельченко сообщил сегодня в Twitter.

"На следующей неделе Генассамблея ООН начинает слушания 8 кандидатов на следующего генсекретаря. Для нас крайне важный вопрос!", - подчеркнул Ельченко.

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Как отметил глава представительства Украины при ООН, после завершения отбора среди кандидатов на пост генсекретаря ООН состоится голосование в Совете Безопасности.

"Потом Генассамблея утвердит. Осенью процесс завершится", - сообщил Ельченко.

С 1 января 2007 года должность генсекретаря ООН занимает Пан Ги Мун.

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