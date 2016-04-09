Меркель: ЕС должен усилить действия для стабилизации ситуации в соседних с ЕС странах

Об этом в пятницу, 8 апреля, заявила федеральная канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в начале конференции, посвященной вопросам миграции, передает Deutsche Welle.

"Мы еще раз совершенно по-другому сформируем нашу политику соседства и обсудим, как мы можем приложить усилия к тому, чтобы в этом концентрическом поясе вокруг Европы царили стабильность и мир", - приводит слова канцлера агентство Reuters.

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Как отметила Меркель, стоит лишь взглянуть на карту, чтобы понять, как много соседей имеет Европа. Даже Сирия является непосредственным соседом ЕС благодаря стране-члену ЕС Кипру. "Если хотим защитить эту Шенгенскую зону, эту внешнюю оболочку, то следует найти соответствующие пути, иначе каждый вновь возьмется за возведение своих границ", - предостерегла канцлер.

Одновременно Меркель указала на отдельные успехи в преодолении причин кризиса беженцев. По ее мнению, нестабильное перемирие в Сирии все-таки привело к некоторому "успокоению ситуации". Поэтому сейчас можно не бояться, что сотни тысяч новых беженцев из этой страны отправляются в Европу. Меркель также в очередной раз указала на важность соглашения в отношении беженцев между ЕС и Турцией. Она подчеркнула необходимость усиления борьбы с перевозчиками беженцев.

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Учитывая существенное уменьшение количества беженцев, прибывающих в Германию после закрытия "балканского маршрута", на первый план выходит вопрос интеграции мигрантов, отметила Меркель. По ее словам, события в новогоднюю ночь в Кельне могут быть примером неудачной интеграции, и они вызывают страхи и тревогу в обществе.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Агентства по охране внешних границ ЕС "Frontex", в 2015 году границу стран ЕС нелегально пересекли 1,82 млн раз, в Европу в прошлом году прибыло рекордное количество мигрантов (около миллиона)