В Кельне проходят две демонстрации в связи с нападениями на женщин в новогоднюю ночь

Как передает ТАСС, несколько сотен человек собрала акция сторонников антиисламского движения ПЕГИДА, к которой примкнули правые экстремисты и футбольные фанаты.

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Примерно 1,3 тыс. человек собрала ответная демонстрация, направленная против расизма, сексизма и в защиту беженцев.

Правопорядок на акциях обеспечивают около 1,7 тыс. сотрудников полиции.

В ночь на 1 января в Кельне около тысячи молодых людей, в основном "арабской и североафриканской внешности", за несколько часов до Нового года собрались на площади близ Кельнского собора и центрального вокзала. Затем они разделились на мелкие группы и совершали нападения на женщин. К настоящему моменту в полицию города поступило около 200 заявлений от пострадавших, они сообщают о домогательствах, изнасилованиях, оскорблениях и грабеже. Кроме того, более 100 подобных заявлений обрабатывает полиция Гамбурга.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 января немецкая полиция идентифицировала 31 подозреваемого в совершении 32 зарегистрированных преступлений в новогоднюю ночь.