В Кремле рассказали, что было в красном чемоданчике Керри

Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"(Там были) документы к беседам с Путиным и Лавровым", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он подчеркнул, что не может сказать конкретнее.

"Не знаю, как это было воспринято, но то, что серьезные были разговоры и не было никаких попыток уйти от острых вопросов ни с той, ни с другой стороны - это факт", - заключил замглавы МИД.

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24 марта переговоры с Керри в Кремле Путин начал с шутки. "Когда я увидел, как вы спускаетесь с (трапа) самолета и несете свои вещи, я немножко расстроился. С одной стороны, это очень демократично, с другой стороны, я подумал, что совсем, видимо, госсекретарю США уже некому помочь с чемоданом... Вроде, в экономике США все хорошо, больших сокращений (штата в Госдепартаменте) нет", - сказал глава государства.

"Потому подумал, может быть, в этом кейсе было что-нибудь такое, что вы не могли никому доверить. Видимо, деньги привезли, чтобы нам торговаться получше по ключевым вопросам", - заметил с улыбкой Путин.

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В ответ Керри пообещал показать российскому лидеру содержимое своего кейса, но только без свидетелей. "Я думаю, вас это удивит, это будет приятный сюрприз", - пообещал госсекретарь США. Позже, отвечая на вопросы журналистов, он также не стал раскрывать интригу вокруг чемодана, с которым приехал в Москву: "Это наш секрет с Владимиром Путиным".