"Вы будете удивлены": Керри приготовил Путину "сюрприз" в красном чемодане

Об этом дипломат сообщил на встрече в Кремле, передает РБК со ссылкой на «Россия 24».

О сюрпризе для Путина госсекретарь рассказал, отвечая на вопрос о красном чемоданчике, с которым накануне вышел из самолета.

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«Я увидел ваш прилет и расстроился. С одной стороны, это очень демократично. С другой, неужели некому чемодан вынести госсекретарю? Я подумал, что вы что-то ценное привезли, что не могли никому доверить. Или там деньги были?», - спросил Путин, в шутку предположив, что деньги нужны были для того, чтобы «торговаться». При этом Путин заявил, что рад визиту госсекретаря в Москву.

В ответ Керри заявил: «Когда мы сможем переговорить с глазу на глаз наедине, я покажу, что там. Вы будете удивлены. Это будет сюрприз для вас, приятный сюрприз».