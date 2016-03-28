Беженцы нашли несколько альтернативных путей въезда в Европу после закрытия "балканского маршрута"

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung, один из них начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. После чего мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. При этом стоимость переправы, по данным издания, колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

Также некоторые беженцы из Греции пытаются проникнуть в Албанию, откуда по морю добираются до Италии или продолжают движение на север Европы на автомобильном транспорте.

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В тоже время, как отмечает немецкое издание, сухопутную границу между Грецией и Албанией преодолеть значительно труднее, чем морскую между этими странами и Италией из-за изрезанности албанского ландшафта и горного характера местности. К тому же дальнейшее продвижение через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины на север Европы затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах.

Еще один альтернативный маршрут идет через Болгарию. Оттуда мигранты пытаются попасть в Румынию или Сербию. Однако в Румынии естественной преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, в то время как границы Сербии с Евросоюзом находятся под пристальным контролем. Таким образом многочисленные беженцы в итоге оседают в Болгарии.

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Аналогичные трудности возникают и у желающих пересечь российско-финскую границу, контроль на которой в последнее время был ужесточен. По данным властей Финляндии, в январе из России в страну прибыли около 500 просителей убежища, что на 200 человек больше, чем за весь 2015 год. И это даже несмотря на то, что в конце 2015 года пограничная служба Финляндии, в частности, запретила пересекать границу с Россией на велосипеде.

Как ранее сообщал УНИАН, в ЕС заявляли о намерении предотвратить появление других маршрутов для беженцев после закрытия "балканского коридора". В частности, в Евросоюзе допускали, что мигранты попробуют добраться в Европу через Албанию.