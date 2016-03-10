В ЕС хотят предотвратить появление других маршрутов для беженцев после закрытия "балканского коридора"

Об этом заявил глава МВД Италии Анджелино Альфано на полях встречи министров внутренних дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

В частности он заявил о намерении провести соответствующие переговоры с Албанией. Речь идет о том, чтобы использовать все возможности для препятствования нелегальной миграции.

Албания граничит с северо-западной частью Греции и может стать через это альтернативной транзитной страной после закрытия границ для беженцев Словенией, Хорватией и Македонией. Из Албании беженцы могут попробовать добраться на побережье Италии Адриатическим морем. Кроме того, через Албанию добраться дальше на север можно и по суше.

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Также, беженцы могут вновь усилить попытки добраться до итальянского побережья Ливии Средиземным морем, считает глава немецкого МВД Томас де Мезьер. "Мы также обеспокоены тем, что существуют и другие маршруты", - сказал глава ведомства. По его словам, с Италией ведутся переговоры, чтобы своевременно избежать такого развития событий, имевшего место на "балканском маршруте".