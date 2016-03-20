В Испании попал в ДТП автобус со студентами: погибли 14 человек, среди пострадавших есть украинцы

В испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) в результате ДТП погибли по меньшей мере 14 человек, среди пострадавших есть украинцы.

Об этом сообщили представители региональных властей, передает ТАСС.

По их данным, также в ДТП пострадали 43 человека, из которых 30 доставлены в больницы. Авария произошла сегодня утром при столкновении автобуса, перевозившего 57 человек, с машиной недалеко от города Ампоста.

По предварительным данным, автобус, который следовал в направлении Барселоны, выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автомобилем. В этой связи представитель властей Каталонии отметил, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".

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Отмечается, что среди погибших большинство - иностранные студенты, которые прибыли в Испанию по европейской программе студенческих обменов "Эрасмус".

Кроме того, среди пострадавших - молодые люди в возрасте 22-29 лет из Испании, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции и Украины. В настоящий момент трасса, где произошло ДТП, перекрыта.