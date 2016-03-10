СМИ: Остров Сахалин в южнокорейских учебниках стал территорией Японии

Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным издания, ошибку в учебнике по математике, выпущенном издательством "Чхончжэ кеюк", заметил 11-летний ученик четвертого класса из Сеула Хон Чон Бом. Мальчик рассказал об этом своей маме, которая направила запрос в издательство. Там ошибку объяснили тем, что Сахалин якобы является "спорной территорией".

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Учебник был составлен и одобрен Министерством образования Республики Корея, и ошибки могут быть исправлены только с его одобрения.

По данным "Ноукат-ньюз", мать мальчика, увидевшего ошибку, собирается обратиться в российское посольство, чтобы через него добиться исправления карты.

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Напомним, что Япония оспаривает принадлежность России южнокурильских островов.

По итогам русско-японской войны 1904-1905 годов Япония получила во владение южную часть острова Сахалин, а с 1920-го в течение 5 лет вся его территория перешла во владение Токио. После Второй мировой войны СССР вернул полный контроль над Сахалином.