Япония на Генассамблеи ООН хочет обсудить с Россией территориальный вопрос

Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе запланированной встречи с президентом Путиным я бы хотел обсудить вопрос «северных территорий», - заявил Абэ.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена обсуждать с Японией курильский вопрос.

Встреча Путина и Абэ состоится в Нью-Йорке в преддверии разговора российского президента с Бараком Обамой.

Ранее УНИАН сообщал, что Япония отложила поездку министра иностранных дел Фумио Кисиды в Россию из-за визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы.

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Напомним, ранее между РФ и Японией вновь вспыхнул скандал, связанный с визитом российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова.

21 августа глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что поездки российских высокопоставленных чиновников на южные Курильские острова идут вразрез с достигнутыми между сторонами договоренностями о том, чтобы вести политический диалог "в тихой атмосфере".

Как известно, проблема принадлежности южных Курильских островов является неурегулированной со времени окончания Второй мировой войны.