Удерживая Савченко, РФ демонстрирует вопиющее неуважение к Минским соглашениям - постпред США в ООН

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр, передает ТСН.

По ее словам, Савченко - так же, как и все украинцы, которые были незаконно задержаны сепаратистами и Россией - должны быть освобождены.

Саманта Пауэр отметила, что 8 марта исполнился 600-й день, как Надежда Савченко незаконно лишена свободы.

"Она должна быть возвращена назад в Украину, чтобы работать с ее коллегами в Раде для построения лучшего будущего для своей страны. Мы призываем Россию немедленно освободить ее", - говорится в заявлении представителя США в ООН.

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Как сообщал УНИАН, в российском МИД накануне заявили, что в Минских соглашениях нет ни слова о необходимости освобождения народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко. Также в России назвали призыв госдепартамента США освободить Надежду Савченко прямым давлением на суд.

Вместе с тем, адвокат Савченко Илья Новиков, комментируя это заявление российского внешнеполитического ведомства заявил, что случай Надежды Савченко подпадает под пункт 6 Минского протокола - "Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех"".