ЕС выделит деньги на помощь странам-членам, которые страдают от наплыва мигрантов

Соответствующее решение принял Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER), сообщает украинская редакция "Немецкой волны". На прошлой неделе о необходимости именно в такой сумме заявляла Еврокомиссия.

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Данная помощь предусмотрена для отдельных стран Евросоюза, прежде всего Греции, которая больше всего страдает от кризиса мигрантов. В этом году предполагается выделение в общей сложности 300 млн евро помощи. Впрочем, для этого Европарламент еще должен принять изменения к бюджету на этот год.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса, страна которого председательствует в ЕС, страны-члены ЕС быстро и практично продемонстрировали свою "солидарность с Грецией". Именно в Греции из-за закрытия так называемого "балканского маршрута" застряли тысячи мигрантов. По оценкам правительства Греции, в скором времени ему придется обеспечивать всем необходимым около 100 тыс. лиц.

Ожидается, что в четверг Европейская Комиссия представит изменения к бюджетному плану на 2016 год, чтобы сделать возможным выделение 300 млн евро на этот год. На 2017 и 2018 годы предусматривается выделение по 200 млн евро.

Кроме этого, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг любые обвинения в том, что Турция "умоляет" ЕС о выделении дополнительных средств для своих нужд, а не для потребностей мигрантов. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Анкаре, сообщает "ЕвроПравда". Речь идет о том, что Турция запросила у ЕС 6 млрд евро для помощи сирийским беженцам, которые находятся на ее территории.

"Мы видим несправедливые обвинения против Турции... якобы эти деньги выделяются для Турции. Вроде Турция "умоляет" о деньгах. Эти деньги будут потрачены для удовлетворение потребностей сирийцев, а не поступят в наш бюджет", – подчеркнул министр.

На территории Турции находится около 2,7 млн сирийцев, спасающихся от пятилетней войны в своей стране.