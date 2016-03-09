Венгрия из-за беженцев объявила кризисную ситуацию на всей территории
Венгрия пошлет больше полицейских и военных для патрулирования своих южных границ.
Как передает Reuters об этом заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.
"Венгрия усилит охрану своих границ. И мы объявляем о кризисной ситуации в связи с миграцией во всей стране", - сказал он журналистам в среду.
Читайте такжеВенгрия хочет провести референдум относительно обязательных квот на мигрантов
Он отметил, что Словения, Хорватия и Сербия уже предприняли шаги по ограничению числа мигрантов, которым разрешено пересекать их границы.
По словам Пинтера, Венгрия также проводит вдоль своей границы с Румынией подготовительные работы для возведения при необходимости забора в течение 10 дней.
Напомним, Венгрия уже построила забор на своих границах с Сербией и Хорватией.
Читайте такжеСтраны Балтии начали строительство заборов на границах