Венгрия из-за беженцев объявила кризисную ситуацию на всей территории

Как передает Reuters об этом заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.

"Венгрия усилит охрану своих границ. И мы объявляем о кризисной ситуации в связи с миграцией во всей стране", - сказал он журналистам в среду.

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Он отметил, что Словения, Хорватия и Сербия уже предприняли шаги по ограничению числа мигрантов, которым разрешено пересекать их границы.

По словам Пинтера, Венгрия также проводит вдоль своей границы с Румынией подготовительные работы для возведения при необходимости забора в течение 10 дней.

Напомним, Венгрия уже построила забор на своих границах с Сербией и Хорватией.

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