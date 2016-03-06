Канцлер Австрии призвал Германию ввести квоту на прием мигрантов

Канцлер Австрии Вернер Файман призвал ФРГ ограничить прием мигрантов квотой в 400 тысяч человек в год, сообщает Slon.ru.

"Германия должна, наконец, внести ясность, иначе мигранты продолжат держать путь в ее направлении. Если взять в расчет введенную Австрией квоту, Германия могла бы назвать цифру в 400 тысяч человек. Мы должны спросить себя, что может произойти в июле и августе, если защита внешней границы ЕС до сих пор не работает, а мигранты продолжают ехать в Германию через территории других европейских стран", - заявил Файман.

Канцлер предположил, что Европа примет около 2 миллионов мигрантов, если все страны ЕС последуют примеру Австрии и ограничат прием заявлений на предоставление убежища.

Власти страны намерены выдать 37,5 тысячи разрешений на убежище в 2016 году. В прошлом году за предоставлением статуса к властям Австрии обратились около 90 тысяч человек.

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2 марта стало известно о планах Еврокомиссии отказаться от паспортного контроля на внутренних границах. Восемь стран-членов Шенгенского соглашения ввели контроль на внутренних границах из-за резкого увеличения потока мигрантов в Европу.

16 января канцлер Австрии допускал приостановку действия Шенгена из-за миграционного кризиса.