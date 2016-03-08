Британия направит десантный корабль на поддержку международной операции в Эгейском море
Кроме десантного корабля, к операции НАТО присоединятся три сторожевых корабля британского флота.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что военный корабль Mounts Bay будет направлено на поддержку международной операции против перевозчиков мигрантов в Эгейском море.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Королевских военно-морских сил Великобритании.
"Десантный корабль Mounts Bay и три сторожевых корабля присоединятся к операции НАТО, которая недавно началась в Эгейском море. Один из сторожевых кораблей уже находится в Эгейском море, второй – в дороге, третий - присоединится к операции позднее в этом месяце", -
Сам Mounts Bay при поддержке вертолета Wildcat, как ожидают, начнет работу в ближайшие дни – он будет заниматься выявлением контрабандистов, которые везут мигрантов в Греции, передачей информации турецкой береговой охране, чтобы та могла перехватить нелегалов.
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Как сообщалось, 11 февраля министры обороны стран-членов НАТО приняли решение присоединиться к операции против контрабандистов в Эгейском море.
Корабли проводят операцию в восточной части Эгейского моря между островами Лесбос, Хиос, Самос, Кос и турецким побережьем, где контрабандисты лодками перевозят беженцев.