Грузовой самолет с россиянами на борту потерпел крушение в Бангладеш

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой онлайн-издание dnews24.com.

"Все четыре человека на борту были гражданами России", - сообщил представитель полиции Аслам Хоссейн.

Самолет, котором управляла компания True Aviation, потерпел крушение около 09:30 утра по местному времени. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор.

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Двое человек были спасены местными рыбаками и спасателями около 10 утра и направлены в больницу. Как сообщили в больнице, один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.

Поиски двух других продолжаются. На месте крушения работают пожарные и спасатели.

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В настоящий момент информацию о ЧП с самолетом проверяет посольство России в Бангладеш.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.