В России разбился вертолет Ми-8, четверо военнослужащих погибло
20:14, 08 февраля 2016Мир
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В Псковской области России разбился вертолет Ми-8, четверо военнослужащих погибло.
Ранее сообщалось об одном погибшем/ УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«По докладу поисково-спасательной группы, прибывшей на место вынужденной посадки вертолета Ми-8, в результате аварии три летчика из состава экипажа и один техник-инструктор погибли», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств катастрофы к месту крушения вылетает комиссия главного командования ВКС России и Службы безопасности полетов ВС РФ.
Вертолет Ми-8 совершал плановый учебно-тренировочный полет с аэродрома Остров в Псковской области в понедельник вечером. В 19.21 связь с экипажем вертолета прервалась.
В качестве основной версии аварии рассматривается техническая неисправность вертолета.
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