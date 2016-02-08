В России разбился вертолет Ми-8, четверо военнослужащих погибло

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«По докладу поисково-спасательной группы, прибывшей на место вынужденной посадки вертолета Ми-8, в результате аварии три летчика из состава экипажа и один техник-инструктор погибли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств катастрофы к месту крушения вылетает комиссия главного командования ВКС России и Службы безопасности полетов ВС РФ.

Вертолет Ми-8 совершал плановый учебно-тренировочный полет с аэродрома Остров в Псковской области в понедельник вечером. В 19.21 связь с экипажем вертолета прервалась.

В качестве основной версии аварии рассматривается техническая неисправность вертолета.