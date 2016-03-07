Умерла жена 40-го президента США Нэнси Рейган

Об этом сообщили в Библиотеке Рейгана. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, передает Deutsche Welle.

Нэнси Рейган была женой 40-го президента США Рональда Рейгана, который занимал этот пост с 1981 по 1989 год. Ее считают одной из самых влиятельных первых леди в истории США. Нэнси Рейган поддерживала мужа на протяжении его карьеры актера в Голливуде, а также на должностях губернатора Калифорнии и президента США после покушения в 1981 году и после завершения президентства, когда Рональд Рейган заболел болезнью Альцгеймера. Экс-президент США умер в 2004 году в возрасте 93 лет.

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В 1940-1950-х годах Нэнси Рейган тоже была голливудской актрисой (известна как Нэнси Дэвис). С Рональдом Рейганом они поженились в 1952 году. Как сообщили в Библиотеке Рейгана, Нэнси Рейган похоронят возле мужа на территории Библиотеки в Сими-Вэлли в Калифорнии.