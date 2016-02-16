МИД Украины резко осуждает авиаудары по гражданским объектам на севере Сирии
Министерство иностранных дел Украины резко осуждает авиаудары, нанесенные 15 февраля по гражданским объектам в северных районах Сирии.
Об этом говорится в заявлении МИДа.
«В Украине с тревогой отмечают, что после военного вмешательства России в сирийский конфликт под прикрытием борьбы с терроризмом резко увеличилось количество жертв и пострадавших среди мирного сирийского населения, в т. ч. женщин и детей», - отмечается в заявлении.
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В этой связи МИД подчеркивает, что неизбирательные обстрелы гражданских целей, включая школы и медицинские учреждения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
«Подчеркиваем правовую ответственность всех, кто совершает и допускает такие нарушения. Призываем все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к полному выполнению положений резолюции Совбеза ООН 2254 и договоренностей, недавно достигнутых в Мюнхене», - отмечается в заявлении.
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