МИД Украины резко осуждает авиаудары по гражданским объектам на севере Сирии

Об этом говорится в заявлении МИДа.

«В Украине с тревогой отмечают, что после военного вмешательства России в сирийский конфликт под прикрытием борьбы с терроризмом резко увеличилось количество жертв и пострадавших среди мирного сирийского населения, в т. ч. женщин и детей», - отмечается в заявлении.

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В этой связи МИД подчеркивает, что неизбирательные обстрелы гражданских целей, включая школы и медицинские учреждения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Подчеркиваем правовую ответственность всех, кто совершает и допускает такие нарушения. Призываем все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к полному выполнению положений резолюции Совбеза ООН 2254 и договоренностей, недавно достигнутых в Мюнхене», - отмечается в заявлении.

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