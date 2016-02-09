Глава разведки США: позиция Кремля ведет к новой холодной войне
Россия "находится во власти навязчивой идеи" о том, что ей противостоит НАТО, и ее попытки соперничать с мощью Америки могут подтолкнуть нас к новой холодной войне.
Об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам, передает Би-би-си. "Они чрезвычайно озабочены тем, что их сдерживают", - добавил он.
Джеймс Клэппер заявил также, что в будущем может возрасти угроза кибератак.
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По его словам, Россия, Китай, Северная Корея и Иран, а также множество различных террористических группировок прибегали к кибератакам для осуществления различных целей.
Джеймс Клэппер назвал экстремистскую группировку "Исламское государство" в качестве главной угрозы национальной безопасности США. При этой наибольшая опасность, по его мнению, исходит от доморощенных ячеек экстремистов.
В своем вступлении перед членами сенатского комитета глава Национальной разведки США говорил о широком спектре угроз военного, политического и экономического характера.
Среди угроз безопасности США Джеймс Клэппер назвал и возобновление работы ядерного реактора в Северной Корее, способного производить оружейный плутоний.