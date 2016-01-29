СМИ: Русскоязычная девочка из Берлина выдумала историю об изнасиловании, чтобы родители ее не наказывали

Об этом сообщает Berliner Zeiting со ссылкой на заявление местной прокуратуры, передает РБК.

Ее местонахождение в ночь с 11 на 12 января было установлено с помощью расшифровки данных мобильного телефона, сказал представитель прокуратуры, по данным телеканала n-tv.

Читайте такжеВ Кельне неизвестные открыли стрельбу в ресторане, есть жертвы (фото)

Молодой человек был опрошен и подтвердил пребывание Лизы у него в указанную ночь. Кроме того, в его квартире были найдены вещи Лизы, сказал представитель прокуратуры. Против молодого человека не ведется никаких следственных действий. По делу об исчезновении он проходит только свидетелем.

Не существует никаких доказательств сексуального насилия или сексуальных контактов девочки с мужчиной, пишет Berliner Zeiting, не приводя источник этой информации. Издание также отмечает, что сама предполагаемая потерпевшая не дала существенных показаний по делу.

Читайте такжеУ Путина угрожают Сербии "Кельном номер два" в случае интеграции в ЕС

«Не существует ни малейших доказательств, что к ее травмам или к повреждению ее мобильного телефона причастны третьи лица», - уточнил изданию Bild представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.

Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, предполагаемая потерпевшая сказала своим родителям по возвращении, что ее похитили некие «южане», которые ее насиловали в течение 30 часов.

Читайте такжеThe New York Times: Сообщения о нападениях на женщин в Германии усиливают напряженность из-за мигрантов

В изложении российских СМИ, Лиза была найдена на улице и подверглась насилию со стороны мигрантов «ближневосточной» внешности. 18 января берлинская полиция опубликовала заявление, в котором говорилось, что следствию не удалось найти признаков похищения или изнасилования в этом деле.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил российского коллегу Сергея Лаврова во вмешательстве во внутренние дела ФРГ из-за "дела девочки Лизы".