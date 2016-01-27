Бывший глава РЖД заявил, что без реформ России не поможет никакая цена на нефть

Экс-глава РЖД Владимир Якунин заявил, что России необходимо сконцентрироваться на диверсификации экономики и развитии отраслей, которые являются передовыми в развитых странах, сообщает Газета.ru.

"Меры должны заключаться не в гадании о том, какова стоимость барреля нефти, а они должны быть сосредоточены на выполнении указаний президента России, направленных на диверсификацию нашей экономики", - сказал он.

Якунин подчеркнул, что если Россия не будет развивать собственную экономику, и те отрасли, "которые сейчас присущи развитым странам", то никакая цена на нефть ей не поможет.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Якунин является давним соратником Путина еще со времен так называемого "Озерного кооператива" в Санкт-Петербурге, из членов которого до сих пор состоит ближайшее окружение Путина.

В августе прошлого года Якунин ушел в отставку с должности руководителя "Российских железных дорог".