Бывший глава РЖД заявил, что без реформ России не поможет никакая цена на нефть
Если Россия не будет развивать отрасли, "которые сейчас присущи развитым странам", то никакая цена на нефть ей не поможет.
Экс-глава РЖД Владимир Якунин заявил, что России необходимо сконцентрироваться на диверсификации экономики и развитии отраслей, которые являются передовыми в развитых странах, сообщает Газета.ru.
"Меры должны заключаться не в гадании о том, какова стоимость барреля нефти, а они должны быть сосредоточены на выполнении указаний президента России, направленных на диверсификацию нашей экономики", - сказал он.
Якунин подчеркнул, что если Россия не будет развивать собственную экономику, и те отрасли, "которые сейчас присущи развитым странам", то никакая цена на нефть ей не поможет.
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Как сообщал УНИАН, Владимир Якунин является давним соратником Путина еще со времен так называемого "Озерного кооператива" в Санкт-Петербурге, из членов которого до сих пор состоит ближайшее окружение Путина.
В августе прошлого года Якунин ушел в отставку с должности руководителя "Российских железных дорог".