Великобритания замораживает активы подозреваемых в убийстве Литвиненко и вызывает посла "на ковер"

Об этом заявила глава британского МВД Тереза Мэй, комментируя доклад, представленный ранее 21 января судьей Высокого суда Лондона Робертом Оуэном по результатам публичного дознания по делу о гибели Литвиненко.

Мэй также сообщила, что в связи с содержащимися в докладе выводами о возможной причастности российских властей к этому преступлению, посол РФ в Великобритании будет вызван в МИД страны. Российскому дипломату, сказала она, будет выражено «крайнее недовольство», сообщает Медуза по информации Yahoo News.

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Возможная причастность властей РФ к убийству Литвиненко вызывает «глубокую обеспокоенность», сказала Мэй. Такие действия являются «грубым и неприемлемым нарушением международных законов и цивилизованного поведения», добавила она.

Как сообщал УНИАН, лондонский суд признал президента РФ Владимира Путина «вероятно» причастным к гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.