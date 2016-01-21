Великобритания замораживает активы подозреваемых в убийстве Литвиненко и вызывает посла "на ковер"
Власти Великобритании объявили, что активы россиян Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового, являющихся подозреваемыми по делу об убийств экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, будут заморожены.
Об этом заявила глава британского МВД Тереза Мэй, комментируя доклад, представленный ранее 21 января судьей Высокого суда Лондона Робертом Оуэном по результатам публичного дознания по делу о гибели Литвиненко.
Мэй также сообщила, что в связи с содержащимися в докладе выводами о возможной причастности российских властей к этому преступлению, посол РФ в Великобритании будет вызван в МИД страны. Российскому дипломату, сказала она, будет выражено «крайнее недовольство», сообщает Медуза по информации Yahoo News.
Читайте такжеВеликобритания пригрозила Путину "новыми мерами" из-за убийства Литвиненко
Возможная причастность властей РФ к убийству Литвиненко вызывает «глубокую обеспокоенность», сказала Мэй. Такие действия являются «грубым и неприемлемым нарушением международных законов и цивилизованного поведения», добавила она.
Как сообщал УНИАН, лондонский суд признал президента РФ Владимира Путина «вероятно» причастным к гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.