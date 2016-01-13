Медведев пожаловался на кризис и предположил, что отношения РФ и Евросоюза вернутся в "нормальное русло"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что санкции «останутся в прошлом», а отношения России и Европейского Союза вернутся в «нормальное русло».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на VII Гайдаровском форуме.

Читайте такжеУ Путина угрожают Сербии "Кельном номер два" в случае интеграции в ЕС

«Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие и с государствами ЕС. Европа – наш ближайший сосед, важный экономический партнёр. Наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор санкций», – сказал Медведев.

«Я уверен, о чём говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает, санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло. Но для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учётом объективной заинтересованности и европейского, и российского бизнеса», -добавил Медведев.

По его словам, РФ учится жить в «более дешёвой нефтяной реальности».

«Нынешнее падение котировок нередко сравнивают с кризисом 1998 года. Тогда цены на нефть упали примерно в 2,5 раза за два года, а промышленность рухнула на 40%. Сейчас цены на нефть падали и сильнее, и быстрее против максимума, который был несколько лет назад», - отметил он.

«Положение, конечно, не улучшают и санкции», - сказал российский премьер.

Читайте такжеМедведев нашел в России "огромный потенциал" внутреннего и въездного туризма

При этом, по мнению Медведева, в правительстве РФ «и близко не наблюдают того, что творилось в экономике в 1998-м».

«Кризис постепенно излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов. Ведь максимальная свобода от сырьевой ренты – это ещё и вопрос геополитической независимости страны, а потому мы должны работать на то, чтобы предложение мировому рынку было более интересным и конкурентоспособным, чем сырьё», - сказал Медведев.