Вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России
11:33, 22 декабря 2015Политика
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Решение Европейского Союза о продлении санкций против России до 31 июля 2016 года сегодня опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Соответствующее решение в пятницу было также одобрено послами стран ЕС письменным процедуре / investigator.org.ua
В документе отмечается, что соответствующее решение вступает в силу с момента публикации.
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Как сообщал УНИАН, 21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.
18 декабря Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласился продлить санкции против России.
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