Вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России

В документе отмечается, что соответствующее решение вступает в силу с момента публикации.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.

18 декабря Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласился продлить санкции против России.