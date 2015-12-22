Вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России

11:33, 22 декабря 2015
Политика
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Решение Европейского Союза о продлении санкций против России до 31 июля 2016 года сегодня опубликовано в Официальном журнале ЕС.

investigator.org.ua

В документе отмечается, что соответствующее решение вступает в силу с момента публикации.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.

18 декабря Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласился продлить санкции против России.

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