Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал отношения с Ираном

Кроме того, он потребовал от иранских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов, передает Reuters.

Как стало известно, данное решение было принято из-за нападений на саудовские дипломатические миссии.

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Напомним, вчера Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста.