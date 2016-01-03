Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном

Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал после погрома в посольстве Саудовской Аравии в Иране.

Джубейр заявил, что все иранские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов. При этом, Саудовская Аравия эвакуирует своих дипломатов из Тегерана, сообщает размещенная в Дубае al-Arabiya TV.

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Напомним, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране Меджлис призвал МИД страны снизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявило свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.