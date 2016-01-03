Разведка: РФ планирует перебросить в Сирию средства ПВО, боеприпасы к ним и радиолокационную станцию

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки при Минобороны страны.

"По имеющимся данным, в ближайшее время на авиабазу Хмеймим военно-транспортной авиацией запланировано перебросить радиолокационную станцию, дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы к ним", - говорится в сообщении разведки.

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Кроме того, продолжается расширение системы базирования и масштабов применения российских войск в Сирии.

Ранее разведка сообщала, что в рамках наращивания группировки ВС РФ в Сирии запланирована переброска воздушным транспортом личного состава подразделения 4 танковой дивизии (Наро-Фоминск) 1 танковой армии Западного военного округа.