Россия планирует перебросить авиацией в Сирию подразделения танковой дивизии - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Так, разведкой зафиксировано перелет военно-транспортного самолета Ан-124 до авиабазы Хмеймим и проход через пролив Босфор в направлении побережья Сирии большого десантного корабля "Ямал" Черноморского флота.

"В рамках наращивания группировки ВС РФ в Сирии запланировано переброску воздушным транспортом личного состава подразделения 4 танковой дивизии (Наро-Фоминск) 1 танковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что на территорию Луганской области, подконтрольную боевикам "ЛНР", доставили тела шести российских военнослужащих.

"Российская Федерация продолжает нести потери в Сирии. Установлено доставку в Луганск тел шести погибших военнослужащих 2 АК", - заявляет разведка.