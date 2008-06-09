Из-за сильных ливней и торнадо в США погибли восемь человек

В результате сильных ливней и торнадо, которые прошли по территории США от Среднего Запада до побережья Атлантического океана, 7 и 8 июня погибли восемь человек.

Как передает Lenta.ru, в штатах Айове, Индиане и Мичигане реки вышли из берегов, затопив располагавшиеся неподалеку города и шоссе. Как минимум три человека утонули в своих автомобилях, смытых потоком в реку. Еще один житель Индианы считается пропавшим без вести. Он упал из лодки примерно в 50 километрах к юго-востоку от Индианаполиса.

В Мичигане еще два человека погибли под упавшими деревьями, один утонул, и одну женщину задавило автомашиной, которую на нее бросило сильным ветром.

В Коннектикуте молния ударила в павильон в парке, при этом погиб один человек, еще четверо получили ранения.

По городу Омаха в Небраске прошел торнадо, разрушив и повредив несколько десятков домовладений.

В результате ураганного ветра в пострадавших штатах повреждены линии электропередач, десятки тысяч людей остались без электричества.

Более 120 жителей США уже стали жертвами продолжающегося сезона торнадо.