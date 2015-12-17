Военная тактика нового времени: Генштаб Великобритании рассказал о манипуляциях РФ общественным мнением

Об этом он сказал в своем выступлении в лондонском Королевском институте вооруженных сил, сообщает "Газета.Ru".

«Мы должны придавать большее значение силе мощного нарратива. В информационный век все акты физического насилия сопровождаются онлайн-компонентом, социальные сети используются для манипулирования общественным мнением и восприятием», - заявил он.

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Руководитель британского Генштаба добавил, что «эта тактика используется, к примеру, Россией в Украине, в Эстонии и Грузии, и предполагает сочетание информационного оружия, киберактивности, контрразведки, шпионажа, средств экономической борьбы и прокси-войн».

Он охарактеризовал действия России как «военные тактики нового времени».