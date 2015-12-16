Издание Bild описало военные преступления Путина в Сирии

13:12, 16 декабря 2015
Мир
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В результате бомбардировок России в Сирии гибнет гражданское население, ограничивается в поставках гуманитарной помощи, целями российской авиации становятся больницы, пекарни и склады с зерном.

REUTERS

Российский президент Владимир Путин уже стал одним из крупнейших военных преступников в Сирии, пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

"Трудно было поверить, что и без того ужасные условия в Сирии могут еще ухудшиться. Но они ухудшились", - цитирует издание Рея Макграта, регионального менеджера гуманитарной организации Mercy Corps.

Среди военных преступлений России в Сирии, которые перечисляет издание, - бомбардировки российской авиацией гуманитарных конвоев, которые участились после инцидента со сбитым Су-24.

Целями бомб становятся сирийско-турецкие пограничные переходы, главные дороги, которые используются для транспортировки пищи, воды и лекарств.

"Нарастает новый гуманитарный кризис. Люди вынуждены терпеть крайние страдания и чувствовать себя беззащитными", - говорит Рэй Макграт, чья организация из-за авиаударов РФ может осуществлять теперь только пятую своих привычных поставок пищи.

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Целями российских авианалетов также становятся склады с зерном, мельницы, пекарни. Издание, ссылаясь на данные ООН, пишет, что в провинции Идлиб, начиная с 27 ноября, из-за российских ударов по пекарнях без хлеба остались 200 тыс. людей. При этом официально РФ заявляет об атаках на "нефтяные запасы" "Исламского государства".

Склади із зерном, які РФ бомбила під виглядом

Под авиаудары РФ оказываются и госпитали. Начиная с 30 сентября, согласно данным ООН, под удары попали 20 больниц в Сирии. 12 из 20 разрушенных больниц поддерживались организацией "Врачи без границ"

Bild пишет также об использовании Россией в Сирии особенно разрушительных или вообще запрещенных международным сообществом видов вооружений.

В частности, речь идет об особо разрушительных вакуумных бомбах, которые способны создавать вакуум и полностью разрушать здания. Также эксперты сообщают об использовании российскими силами на северо-западе Сирии кассетных бомб SPBE-D – типа, который за 4,5 года до этого не применялся в Сирии.

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Использование кассетных бомб запрещено рядом стран. В частности, соответствующую конвенцию подписали 87 государств – Россия, США, Китай и некоторые другие страны.

Бомбардування авіацією РФ міста Хомс у Сирії (у жовтні цього року)

Кроме того, Россия поставляет Асаду оружие – гранатометы, бронированные транспортные средства типа БТР-82А и транспортеры типа Урал. В РФ заявляют, что эти поставки являются легальными, однако в то же время Асад использует их не для борьбы с "Исламским государством", а для противостояния оппозиции.

Bild также напоминает обвинения, которые неоднократно звучали в адрес РФ со стороны представителей западной коалиции – что большинство российских ударов направлено не на "Исламское государство", а на оппозицию. В частности, как заявляли в Госдепе США, 90% российских авиаударов направлены не на ИГИЛ, а на связанные с Аль-Каидой террористические группы.

Вследствие таких ударов гражданское население Сирии гибнет сотнями, отмечает издание. Только во вторник, по данным Сирийской обсерватории прав человека, расположенной в Лондоне, в результате российских авиаударов погибли 34 человека. В целом же, по данным Сирийской обсерватории, от 30 сентября до 20 ноября из-за российских авиаударов погибли 403 мирных жителя Сирии, среди которых 97 детей. Другая правозащитная организация за этот период насчитала 526 погибших гражданских, включая 137 детей.

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