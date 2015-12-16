Издание Bild описало военные преступления Путина в Сирии

Российский президент Владимир Путин уже стал одним из крупнейших военных преступников в Сирии, пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

"Трудно было поверить, что и без того ужасные условия в Сирии могут еще ухудшиться. Но они ухудшились", - цитирует издание Рея Макграта, регионального менеджера гуманитарной организации Mercy Corps.

Среди военных преступлений России в Сирии, которые перечисляет издание, - бомбардировки российской авиацией гуманитарных конвоев, которые участились после инцидента со сбитым Су-24.

Целями бомб становятся сирийско-турецкие пограничные переходы, главные дороги, которые используются для транспортировки пищи, воды и лекарств.

"Нарастает новый гуманитарный кризис. Люди вынуждены терпеть крайние страдания и чувствовать себя беззащитными", - говорит Рэй Макграт, чья организация из-за авиаударов РФ может осуществлять теперь только пятую своих привычных поставок пищи.

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Целями российских авианалетов также становятся склады с зерном, мельницы, пекарни. Издание, ссылаясь на данные ООН, пишет, что в провинции Идлиб, начиная с 27 ноября, из-за российских ударов по пекарнях без хлеба остались 200 тыс. людей. При этом официально РФ заявляет об атаках на "нефтяные запасы" "Исламского государства".

Под авиаудары РФ оказываются и госпитали. Начиная с 30 сентября, согласно данным ООН, под удары попали 20 больниц в Сирии. 12 из 20 разрушенных больниц поддерживались организацией "Врачи без границ"

Bild пишет также об использовании Россией в Сирии особенно разрушительных или вообще запрещенных международным сообществом видов вооружений.

В частности, речь идет об особо разрушительных вакуумных бомбах, которые способны создавать вакуум и полностью разрушать здания. Также эксперты сообщают об использовании российскими силами на северо-западе Сирии кассетных бомб SPBE-D – типа, который за 4,5 года до этого не применялся в Сирии.

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Использование кассетных бомб запрещено рядом стран. В частности, соответствующую конвенцию подписали 87 государств – Россия, США, Китай и некоторые другие страны.

Кроме того, Россия поставляет Асаду оружие – гранатометы, бронированные транспортные средства типа БТР-82А и транспортеры типа Урал. В РФ заявляют, что эти поставки являются легальными, однако в то же время Асад использует их не для борьбы с "Исламским государством", а для противостояния оппозиции.

Bild также напоминает обвинения, которые неоднократно звучали в адрес РФ со стороны представителей западной коалиции – что большинство российских ударов направлено не на "Исламское государство", а на оппозицию. В частности, как заявляли в Госдепе США, 90% российских авиаударов направлены не на ИГИЛ, а на связанные с Аль-Каидой террористические группы.

Вследствие таких ударов гражданское население Сирии гибнет сотнями, отмечает издание. Только во вторник, по данным Сирийской обсерватории прав человека, расположенной в Лондоне, в результате российских авиаударов погибли 34 человека. В целом же, по данным Сирийской обсерватории, от 30 сентября до 20 ноября из-за российских авиаударов погибли 403 мирных жителя Сирии, среди которых 97 детей. Другая правозащитная организация за этот период насчитала 526 погибших гражданских, включая 137 детей.