Правоохранители снова нагрянули с обыском в Библиотеку украинской литературы в Москве

В Библиотеке украинской литературы в Москве проходит очередной обыск.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Иван Павлов.

"Только что в библиотеку Украинской литературы пришли с очередным обыском. Это становится недоброй традицией", - сказал он.

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По словам защитника, в библиотеку прибыли трое сотрудников правоохранительных органов, которые намерены провести обыск и изъять все бухгалтерские документы.

Отвечая на вопрос, является ли это попыткой российского следствия переквалифицировать «экстремизм» в библиотеке на экономические преступления, он сказал: «Посмотрим».

При этом адвокат добавил, что сейчас следователи составляют акт об обыске.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 декабря, прошли обыски у троих сотрудников Библиотеки украинской литературы в Москве: Анны Павлюковой, заведующей отделом комплектования Татьяны Мунтян и заведующего отделом украиноведения, культурно-массовых и медийных программ Виталия Крикуненко.

Кроме того, главному бухгалтеру провели допрос в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем факт подлога заметила сотрудница библиотеки Мунтян. Также обыск проходил дома у директора библиотеки Наталья Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца.

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Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

2 ноября российские правоохранительные органы допрашивали Мунтян, она проходит по делу как свидетель.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал директора Библиотеки украинской литературы в Москве политзаключенной.

3 декабря Московский горсуд до 27 декабря оставил под домашним арестом Шарину.