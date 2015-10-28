МИД прокомментировал обыски в Библиотеке украинской литературы в Москве

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщили в Департаменте политики и коммуникаций министерства.

«Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест в связи с проведением 28 октября 2015 года российскими властями обысков в помещении Библиотеки украинской литературы в Москве - единственного специализированного государственного учреждения, который призван способствовать обеспечению национально-культурных, языковых, информационных потребностей украинской общины», - говорится в комментарии.

МИД призывает российские власти прекратить давление на работу Библиотеки - культурного центра многотысячной украинской общины и положить конец целенаправленной политике по уничтожению всего украинского.

В МИД отмечают, что это уже не первая попытка Кремля наклеить ярлыки «русофобства» и «экстремизма» на все украинское - так же 23 декабря 2010 и 14 января 2011 года местные власти "искали" в Библиотеке "экстремистскую литературу".

«Эти грубые и немотивированные действия российской власти в очередной раз подтверждают агрессивную политику РФ против Украины», - отмечают в МИД.

Читайте такжеСотрудники Библиотеки украинской литературы заявляют о подложенных книгах московскими силовиками

Как сообщал УНИАН, Библиотека украинской литературы в Москве заблокирована ОМОНом. Капитан Следственного комитета РФ, который отказался назвать свою фамилию, заявил, что никакого обыска в библиотеке нет, но она закрыта, так как «здесь находимся мы».

Директор библиотеки Наталия Шарина сообщила УНИАН, что сегодня с утра был проведен обыск у нее дома - изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, а также грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьера Николая Азарова, оргтехника и электронные носители, а в течение сегодняшнего дня происходит обыск непосредственно в здании библиотеки.

По ее словам, обыск проходит в рамках уголовного дела, заведенного еще в 2010 году.

Как сказала Шарина, следователи заявили, что намерены получить «дополнительные материалы».

Шарина подчеркнула, что в читальном зале и в абонементе не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымаются книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов.

По словам Шариной, изъят также детский журнал «Барвинок», так там «увидели флаг «Правого сектора».