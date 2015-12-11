Ходорковского могут заочно приговорить к пожизненному заключению – СМИ

Если российское следствие решит, что экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский заказывал или организовывал убийство мэра Нефтеюганска, его заочно осудят к пожизненному заключению.

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Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах РФ сообщают "РИА Новости".

СК РФ в пятницу объявил о предъявлении Ходорковскому заочного обвинения в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, совершенного в 1998 году.

"Данные преступления относятся к категории особо тяжких, и санкция Уголовного кодекса РФ предусматривает за их совершение пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник издания.

Он напомнил, что двое сотрудников ЮКОСа уже получили пожизненный срок за те же деяния: экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин отбывает этот срок в колонии, а бывший крупнейший акционер компании Леонид Невзлин осужден к пожизненному заключению заочно.

"Если суду представят убедительные доказательства, что Ходорковский заказывал или организовывал данные преступления, то и ему будет назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - заявил представитель силовых структур.

Следствие считает, что убийство мэра Нефтеюганска совершено из корыстных побуждений, что квалифицируется частью 2 статьи 105 УК РФ.

Как сообщалось, ранее следком РФ сделал вывод, что именно Ходорковский, являясь акционером и председателем правления нефтяной компании "ЮКОС", поручил подчиненным ему сотрудникам... убийство Петухова и Рыбина, чья служебная деятельность противоречила интересам "ЮКОСА".