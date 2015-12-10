Ходорковскому в России инкриминируют призывы к свержению конституционного строя

Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Марина Гриднева, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующие материалы направлены в Следственный комитет для проверки.

"Действия Ходорковского носят экстремистский характер и требуют проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, поскольку они содержат признаки публичных призывов к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации", - сообщила Гриднева.

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