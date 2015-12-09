Ходорковский заявил о неизбежности революции в России

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции из Лондона, передает Би-би-си.

Говоря о политической ситуации в России, экс-глава ЮКОСа сказал, что "сегодня все вызывает у власти раздражение, вся повестка дня дерьмовая. Резервы кончаются в 2017 году, доллар загнали за 69 рублей. Уровень жизни населения провалился на 20%, привычные места отдыха стали недоступными".

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"Дальнобойщики - только первая ласточка, - считает он. С Украиной - военный конфликт, тысячи убитых. Мы имеем дело с полноценным конституционным переворотом. Революция в России неизбежна".

Ходорковский заявил, что видит свою задачу в том, что сделать эту революцию мирной. "Свою задачу я вижу в предоставлении обществу альтернативы, готов стать этой альтернативой", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что водители большегрузных автомобилей начали акцию протеста на Московской кольцевой автодороге в районе Ленинградского шоссе.

Акция дальнобойщиков связана с вводом с 15 ноября системы платы за проезд по федеральным трассам «Платон». Водители требуют отмены сборов и связанных с ними штрафов, а также жалуются на то, что система оказалась неготовой к реальной работе.