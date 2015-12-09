Ходорковский прокомментировал обвинения в убийстве: "Я не буду участвовать в этом шоу"

"По самому убийству Петухова информации более чем достаточно в открытых источниках. Скажу вкратце: убийство было раскрыто в том же году, в котором было совершено. Были найдены исполнители, они были арестованы, потом они были отпущены и убиты", - сказал Ходорковский, отметив, что версий было несколько, пишет ТАСС.

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"Фальшивая привязка сотрудников ЮКОС (к убийству) возникла только в 2003 году после моего выступления по поводу коррупции", - заявил Ходорковский, сказав, что обвинения были фальсифицированы.

Ходорковский заявил, что не приедет на допрос в СК и не намерен участвовать в следственных действиях. "За последние годы прогнозировать действия нашей власти бессмысленно. Могу сказать одно, я не буду участвовать в этом шоу", - сказал Ходорковский.