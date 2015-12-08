"Исламское государство" хочет создать детские лагеря для обучения "искусству терроризма" - The Guardian

Об этом сообщает британский таблоид The Guardian со ссылкой на 24-страничный документ, в котором изложены намерения экстремистов по развитию самопровозглашенного халифата, пишет Лента.ру.

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В частности, в тексте говорится, что террористы намерены создать отдельные лагеря для действующих группировок, ветеранов боевых действий и детей. Несовершеннолетнее население с захваченных исламистами территорий планируется обучать обращению со стрелковым оружием с целью их последующего превращения в религиозных фанатиков (их издание называет «львята халифата»).

Помимо этого, ИГ планирует запустить специальные программы по развитию здравоохранения, образования, промышленности и пропаганды.

The Guardian отмечает, что экстремистская организация остро нуждается в специалистах в области бухгалтерского учета, которые необходимы для контроля над основными статьями доходов ИГ — производством на нефтяных объектах и работами в районах археологических раскопок.

Вышеперечисленные меры, согласно выдержкам из документа исламистов, нацелены на преобразование ИГ в «централизованный халифат» с объединенной группировкой местных и зарубежных радикально настроенных боевиков.