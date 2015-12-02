The New York Times: В "Исламском государстве" начали сокращать зарплаты боевикам

Об этом рассказал The New York Times инженер-нефтяник, который вступил в ИГ после того, как сирийское правительство перестало платить ему зарплату.

В «Исламском государстве» он заполнял грузовики сырой нефтью и получал за это в три раза больше, чем раньше. Вскоре он разочаровался в организации — по его словам, вместо того чтобы бороться против сирийского режима, ИГ только крадет нефть и тратит заработанное на джихад. В конце концов он принял решение бежать в Турцию, пишет Медуза.

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По данным The New York Times, в «Исламском государстве» начали сокращать зарплаты своим боевикам, в захваченных исламистами регионах не работают объекты инфраструктуры, руководство террористической группировки повышает поборы с жителей подконтрольных территорий.

Среди сторонников ИГ мало специалистов, необходимых для выполнения высококвалифицированной работы, поэтому тем немногим, кто мог с ней справляться, обычно платили высокую зарплату и позволяли вести себя достаточно вольно. К примеру, никакого наказания за выкуренную сигарету для нефтяника не последовало, хотя курение строго запрещено в ИГ.

В остальном специалистам и их семьям приходится жить в соответствии с правилами ИГ, где нет школ и других социальных благ. Женщины в некоторых поселениях остаются полностью без медицинской помощи — согласно заведенному у исламистов порядку, их могут лечить только врачи женского пола, которых на все поселения не хватает. Об этом изданию рассказал фармацевт, покинувший захваченную террористической группировкой территорию.

Джихадисты обещали всем примкнувшим нормальную жизнь, но не смогли ее предоставить, объясняет сбежавший из Сирии бывший сотрудник газового предприятия.

«Много людей бегут. ИГ хочет построить новое общество, но в итоге они останутся одни», — рассказывает уехавшая из подконтрольного исламистам города учительница. Ей приходилось преподавать в подполье после того, как в поселение пришли боевики. Она решила бежать, когда нескольких активистов в городе казнили за нарушение установленных исламистами порядков.

Жители районов, захваченных ИГ, говорят, что организация действует скорее как преступная банда, а не защитник мусульман, она повышает налоги и облагает данью предпринимателей и владельцев магазинов, пишет The New York Times.