Авиация коалиции за сутки нанесла 32 удара по позициям ИГИЛ в Ираке и Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу штаба коалиции, пишет Европейская правда.

Сообщается, что в Сирии авиация коалиции нанесла 14 ударов с воздуха, в то же время в Ираке было нанесено 18 авиаударов.

Читайте такжеСША уничтожили в Сирии колонну из 116 нефтевозов ИГИЛ - The New York Times

В Сирии удары с воздуха были нанесены на всей территории страны, однако большинство, а именно – шесть авиаударов были сконцентрированы вокруг города Дейр Аз-Заур, где союзникам удалось уничтожить три нефтяные вышки.

Также было уничтожено три нефтяные вышки возле Абу-Камаль.

В Ираке коалиция нанесла восемь ударов по позициям ИГИЛ возле Рамади, в результате чего было уничтожено несколько боевых тактических единиц, а также автомобиль, начиненный взрывчаткой, склад оружия и транспортное средство.

Как известно, в четверг к авиаударам по ИГИЛ в Сирии и Ираке присоединилась и Великобритания.