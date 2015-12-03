Британия нанесла первые авиаудары по ИГ в Сирии

ВВС Великобритании нанесли первые удары по позициям "Исламского государства" (ИГ) в Сирии спустя несколько часов после разрешения парламента на бомбардировку позиций исламистов в этой стране, сообщает ZN.ua со ссылкой на Associated Press.

В авиаударе принимали участие четыре боевых самолета Tornado, которые базируются на базе британских ВВС на Кипре. Минобороны Великобритании намерено сообщить о целях авиаудара позже.

Читайте такжеБританские депутаты проголосовали за операцию в Сирии - BBC

Напомним, во вторник, 27 ноября, президент Франции Франсуа Олланд призвал депутатов британского Парламента подержать операцию против ИГ в Сирии. За день до этого Кэмерон заявил, что Соединенному Королевству необходимо расширить свое участие в военной кампании против экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии.