Грузинский эксперт: "Путин и его советники явно не просчитывают последствия своих авантюр"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов. По его словам, после всех перипетий главы Кремля с Эстонией, Грузией, Латвией, Молдовой, Литвой и Украиной темой №1 стали отношения России с Турцией. Но как утверждает эксперт, сценарий и мотивы Владимира Путина остаются прежними.

"Москва выделывает с Анкарой те же фортели, что и в свое время с Грузией. Вначале Путин дает понять, что для него президент страны - личный враг, потом подключаются пропагандисты с оскорблениями. Далее - высылка граждан вражеской страны, введение визового режима, эмбарго и отказ от сотрудничества", - говорит Олег Панфилов.

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Он подчеркивает, что сравнивать потенциал Турции и Грузии, конечно, невозможно, отмечая при этом, что как Грузии была оказана моральная и военная поддержка со стороны Вашингтона, так и Турция не останется без сочувствующих, тем более что она 53 года является членом НАТО. "Путин и его советники явно не просчитывают последствия своих авантюр: они могут бомбить регионы России, но в случае с Грузией, Украиной или Турцией мелкая месть отзовется большими проблемами", подытожил эксперт.

Полный текст интервью Олега Панфилова читайте в выпуске журнала "Новое время" 4 декабря.