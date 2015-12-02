В ноябре в Крым доставили 14 погибших в Сирии российских военных - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Командование ВС РФ продолжает скрывать факты гибели российских военнослужащих в ходе боевых действий в Сирии. На протяжении ноября с.г. в Новофедоровку и Феодосию (территория временно оккупированного Крыма) доставлены тела четырех (военнослужащие летно-подъемного и инженерного состава) и 10 (морские пехотинцы) погибших, которые принимали участие в боевых действиях в сирийском конфликте", - отметили в Главном управлении разведки.

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Кроме того, сообщается, что 1 декабря из Махачкалы в акваторию Каспийского моря вышла корабельная ударная группа (КУГ) Каспийской флотилии ВМФ РФ в составе малых ракетных кораблей "Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг".

Отмечается, что "в ближайшее время корабли могут быть задействованы в нанесении ракетных ударов по территории Сирии".

"Меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелет военно-транспортного самолета Ан-124 с аэродрома Чкаловский на авиабазу Хмеймим", - сообщили в разведке.